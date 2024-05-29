خبير اقتصادي: مصر تستهدف حوكمة الدعم لضمان وصوله إلى مستحقيه

قال الدكتور عبد المنعم السيد، الخبير الاقتصادي، إن العائد الاقتصادي من حوكمة الدعم هو الانتقال من الدعم العيني إلى «المادي»، الذي ناقشه رئيس مجلس الوزراء في مؤتمر اليوم، قائلاً: «الدكتور مدبولي قال إن هذا الملف شائك، والدولة المصرية إحدى أهم مشاكلها على مدار الفترة الماضية هو مسألة الدعم».

وتابع «السيد»، خلال مداخلة هاتفية له على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ قيمة الدعم تزداد سنوياً ما يٌكلف الموازنة العامة للدولة الكثير، مُستطرداً: «قيمة الدعم المُوجه للعام المالي المقبل حوالي 636 مليار جنيه، ما يٌمثل أكثر من 23% من حجم إيرادات الدولة المصرية».

الدولة تستهدف وصول الدعم إلى مستحقيه

وأكد الخبير الاقتصادي، أن الدولة تستهدف وصول الدعم إلى مستحقيه ما يستلزم توفير قاعدة بيانات بها كل المستفيدين من الدعم، وتوضيح هل هم من مستحقيه أم لا، من أجل تحقيق مقولة: «الدعم يصل إلى مستحقيه».