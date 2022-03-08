غادة والي: الدعم المادي ضروري لدخول المرأة سوق العمل

قالت الدكتورة غادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، إنه في مجال عمل الأمم المتحدة لمحاربة المخدرات والجريمة يتم الدعوة لزيادة أعداد السيدات في الشرطة ومنصة القضاء، مبينة أن الأمم المتحدة أقرت 10 مارس يوما للمرأة القاضية، وقارب عدد القاضيات في مصر على الـ100 قاضية، موضحة أن القيادة السياسية داعمة لدور المرأة.

وأشارت «والي» خلال مداخلة عبر تطبيق زوم في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، إلى أن هناك شراكة بين الأمم المتحدة والحكومة المصرية التي تنفذ رؤية 2030 للمساواة بين الرجل والمرأة، متابعة: «كل سنة وسيدات مصر والعالم طيبات بمناسبة اليوم العالمي للمرأة».

وأضافت «والي»، أن مشوارها كان طويلا، وحاولت تحقيق إنجازات شخصية ومهنية، مؤكدة أنها تتعامل مع مختلف الجنسيات وكانوا يرون لأول مرة امرأة من العالم العربي وإفريقيا تعمل في محاربة الإرهاب، مبينة أنها ذاكرت واجتهدت في عملها لتفيد أسرتها وعائلتها ودولتها.

المساواة بين الرجل والمرأة

وأكدت وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، أن مكتب مكافحة الجريمة في فيينا وصل عدد السيدات العاملين به إلى نفس عدد الرجال، في ظل المساواة التي تسعى الأمم المتحدة لتحقيقها، مؤكدا أن القيادة السياسية المصرية تدعم المرأة والنتائج ظهرت في وجود مزيد من السيدات في القضاء والشرطة ومجلس الدولة، موضحة أن هناك وزيرات بنسبة غير مسبوقة في الحكومة المصرية، مشيرة إلى أنها تدعم القوانين التي تتيح الدعم الإيجابي للمرأة ويجب أن توجد كوتة تتيح للمرأة إثبات صحتها ثم يكون ذلك أمر واقع بعد أن أثبتت نجاحها.

عمل المرأة مهم حتى لو كان بسيطا

وأشارت إلى أن أي عمل تقوم به المرأة سواء كان بسيطا أو مركبا هو مشروع مهم، وكذلك عمل المرأة في منزلها؛ لأن المرأة نصف المجتمع وتدعم وتربي الجزء الآخر، مؤكدة أن هناك مبادارت كثيرة من المجتمع المدني؛ ومنها دعم الحرف التراثية ودعم المشاريع متناهية الصغر، مبينة أن الدعم المادي الذي تحصل عليه المرأة ضروري جدا ليتيح لها دخول سوق العمل.