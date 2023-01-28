الزراعة: «الفاو» تشارك في تقديم الدعم المادي لمستفيدي قرى «حياة كريمة»

أستقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اليوم الدكتور نصر الدين الحاج مدير المكتب القطري لمنظمة الأغذية والزراعة «الفاو» والذي تم فيه مناقشة المشروعات المقترح تنفيذها خلال الفترة القادمة، كما تم بحث آفاق التعاون المشترك بين الوزارة والمنظمة الدولية.

وأكد الوزير على أهمية أن تتوافق خطة عمل منظم «الفاو» خلال الفترة القادمة مع متطلبات الدولة المصرية بهدف تحقيق الامن الغذائي ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين خاصةً في المناطق الريفية النائية، مشيراً إلى أن وزارة الزراعة ستشارك منظمة الاغذية والزراعة الفاو في تقديم الدعم الفني والخبراء لنشر الوعي الزراعي الصحيح وتطبيق الأنظمة الحديثة والمتطورة في الزراعة.

مشروع سيتم تمويله من خلال الاتحاد الأوروبي

من جانبه آكد نصر الدين الحاج أن منظمة الاغذية والزراعة الفاو حريصة علي أن تكون المشروعات التي يتم تنفيذها تتوافق وتحقق خطط التنمية المستدامة في الدولة المصرية وأن التنسيق المسبق مع الوزارة له أهمية كبري في تحقيق هذا الهدف، كما أكد أن هناك مشروع سيتم تمويله من خلال الإتحاد الاوروبي بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي في أنشطة زراعية آخري منها التنوع الحيوي وغيرها وسيتم التنسيق مع الوزارة خلال الفترة القادمة علي تنفيذها.

كما أشار «الحاج» إلى أن منظمة الأغذية والزراعة بصدد تنفيذ المشروع المقدم من الحكومة الكندية في مجال الزراعة الذكية بمحافظات كفر الشيخ والبحيرة واسوان في إطار مبادرة حياة كريمة.

التركيز على زراعة القمح والذرة وفول الصويا كمحاصيل استراتيجية

وأكد «القصير» على أهمية أن يتم اولا اختيار القري على أن تكون من بين قرى حياة كريمة ثم ثانياً تحديد المحاصيل الاستراتيجية التي سيتم الالتزام بزراعتها على أن تقوم منظمة الفاو بتقديم الدعم المادي للمزارعين في تلك القري من توفير مستلزمات الانتاج وكذا تقديم الدعم الفني لأهل هذه القري على أن يتم التركيز على زراعة القمح والذرة وفول الصويا كمحاصيل إستراتيجية فضلًا عن تطبيق نظم الري الحديث مع تلك المحاصيل لتصبح نماذج ارشادية يمكن تكرارها في مناطق آخري بمحافظات آخري.

أشار «القصير» أن المشروعات التي تم الأتفاق عليها هي دعم المزارعين للتوسع في التقاوى المعتمدة وأيضا عمل نماذج وحقول إرشادية لزراعة القصب بالشتل والري الحديث.

في نهاية الاجتماع تم الأتفاق على تشكيل أمانة فنية بين الوزارة والتعاون الدولى والفاو لوضع آليات تطبيق مبادرة فاست التي أطلقتها وزارة الزراعة خلال قمة المناخ 27 cop في نوفمبر الماضي بمدينة شرم الشيخ.

حضر اللقاء د علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية والدكتور محمد فهيم مستشار وزير الزراعة للمناخ والدكتور محمد يعقوب مدير مكتب منظمة الفاو بالقاهرة.