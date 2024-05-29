مندوب الجزائر بمجلس الأمن: ممارسات إسرائيل تستهدف إفساد إقامة دولة فلسطينية مستقلة

أكّد مندوب الجزائر بمجلس الأمن أنَّ إسرائيل لن تلتزم بقرار مجلس الأمن وقرار محكمة العدل الدولية، وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وتابع: «قررنا التقدم بمشروع قرار يحث أعضاء المجلس على تحمل مسؤولياتهم بشأن ما يحدث في قطاع غزة، وممارسات الاحتلال تهدف إلى إفساد تطلعات الفلسطينيين بإقامة دولتهم المستقلة».

ولفت إلى أن معاناة الشعب الفلسطيني بدأت بالاحتلال ولن تنتهي إلا بانتهاء الاحتلال.