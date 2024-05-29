كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد.. خطوات بسيطة

مع اقتراب موعد تحصيل فاتورة الكهرباء، يرغب العديد من المواطنين في معرفة قيمة الفاتورة المسجلة عليه، حتى يتمكن من دفعها، تجنبا لتراكم الفواتير وفرض الغرامات المالية عليه، التي تؤدي إلى إزالة عداد الكهرباء الخاص بالمنزل، ما يجعلهم يرغبون في معرفة كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد.

وتتيح وزارة الكهرباء للمواطنين فرصة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء إلكترونيا من المنزل، حتى يتمكنوا من معرفة قيمة الفاتورة، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير، كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد، كالتالي:

كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد

- في البداية يستعلم الراغب عن فاتورة الكهرباء برقم العداد بالدخول إلى موقع وزارة الكهرباء، عبر محرك البحث جوجل، أو بالدخول إليه مباشرة من هنــــا.

- ثم يختار الراغب في الاستعلام باختيار الأيقونة الخاصة بخدمات المواطنين الموجودة في الصفحة الرئيسية.

- وتظهر أمام المواطن قائمة من الخدمات التي يمكن إجراءها إلكترونيا، ليتم الضغط على الاستعلام عن فاتورة الكهرباء.

- وبعدها يتم اختيار الشركة التابع لها المواطن وفق محل إقامته.

- وبعد ذلك يتم الدخول مباشرة للصفحة الخاصة بالاستعلام، ثم يتم إدخال رقم العداد وكافة البيانات المطلوبة الخاصة به.

- وفي النهاية وبعد التأكد من البيانات التي تم إدخالها، يتم الضغط على استعلام، حتى تظهر قيمة الفاتورة المطلوب دفعها.