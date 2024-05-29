إدارات الكهرباء تبدأ مراجعة فواتير استهلاك يونيو لاستبعاد القراءات الشاذة

تبدأ فروع إدارات شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية، إجراء عمليات المراجعة لإيصالات فواتير استهلاك الكهرباء عن شهر يونيو 2024 لمستخدمي العدادات التقليدية والميكانيكية القديمة، لاستبعاد القراءات الشاذة وغير المنطقية لإصدار فاتورة صحيحة تعبر عن الاستهلاك الفعلي للمشتركين بناء على تعليمات الشركة القابضة للكهرباء.

إجراءات إصدار فاتورة كهرباء صحيحة

وبيّنت الشركة القابضة لكهرباء مصر، أنّ إصدار فاتورة صحيحة يبدأ بمراجعة كشوف استهلاك المشتركين التي سلمها الكشافون لاستبعاد القراءات غير المنطقية وبدء طباعة الفواتير.

تسجيل شكوي بعدم مطابقة الاستهلاك بالقراءة الموجودة بالعداد

وكشفت الشركة القابضة لكهرباء مصر عبر صفحتها على فيس بوك، أنّه حال اكتشاف فارق كبير بين قراءة العداد والقراءة الحالية للفاتورة يتم تقديم شكوى في فرع شركة التوزيع التابع لها المشترك لتسجيل شكوى بعدم مطابقة الاستهلاك بالقراءة الموجودة في العداد، ويتمّ ذلك من خلال تصوير قراءة العداد لتصحيح الخطأ وسداد القيمة الفعلية للاستهلاك.