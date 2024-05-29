محمود حميدة: التاريخ سيسطر دور مصر القوي من أجل حل القضية الفلسطينية

أعرب الفنان محمود حميدة عن استيائه الشديد من الأحداث المؤسفة والأليمة التى تشهدها فلسطين، لا سيما في الآونة الأخيرة، وبشكل مستمر من الاحتلال الإسرائيلي، خاصة مع محرقة المخيمات في رفح الفلسطينية، الأيام الماضية.

محمود حميدة يعبر عن استيائه من أحداث فلسطين

تابع الفنان محمود حميدة، في تصريحات لـ«الوطن»، أن العالم فى حالة صمت شديد أمام ما يحدث، ولا حيلة لأحد في الأمر، مشددًا على إعلانه الرفض لما يحدث من ظلم، قائلا: «الأطفال والنساء الشيوخ يقتلون بوحشية، لكننا متضامنين مع فلسطين».

وأوضح أنه لا بد من نهاية لهذا الظلم، لأن ما يتعرضون له فوق احتمال البشر، مؤكدًا دور مصر القوي بجميع السبل، من أجل حل القضية الفلسطينية، والتاريخ سيؤرخ تلك المواقف.

أعمال سينمائية مُرتقبة لـ محمود حميدة

وينتظر الفنان محمود حميدة عرض فيلم أهل الكهف والذى تدور أحداثه حول قصة أهل الكهف الشهيرة، ويشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين، بالاضافة إلي فيلم الملحد، والذى يتناول الأفكار والمشكلات التى يتعرض لها الشباب، ومن المقرر طرحهم فى دور العرض السينمائية الفترة المقبلة.