قبل طرحه.. أحمد حاتم يكشف لـ«الوطن» تفاصيل فيلم «الملحد»

يستعد الفنان أحمد حاتم، لطرح فيلمه الجديد في دور العرض السينمائية الفترة المقبلة، بعنوان «الملحد».

أحمد حاتم يتحدث عن الملحد

أوضح حاتم، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه يناقش من خلال الفيلم، قصة شخص وليست قضية الإلحاد، لأنها أفكار تحتاج مجهود كبير، وعدد لا محدود من الأفلام لتغييره.

وأضاف أحمد حاتم، أنه يقدم من خلال الفيلم، تجربة جديدة بفكرة مختلفة، متمنيا أن تكون مٌلهمة لبعض الأفراد ممن يمرون بنفس تجربة البطل بالفيلم.

وتدور أحداث الفيلم، فى إطار درامي، حول تعرض أحد الأشخاص للتطرف، وهو من تأليف ابراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل، وشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين، من بينهم محمود حميدة، صابرين، شيرين رضا، نجلاء بدر، تارا عماد، موسيقي تصويرية راجح داود.

وكان آخر أعمال أحمد حاتم فيلم «حسن المصري»، الذي شاركه فى بطولته لينا صوفيا، مراد مكرم، فريال يوسف، دياموند بو عبود، سيناريو وحوار سمر طاهر ومن إخراج سمير حبشي، قصة نورا لبيب.