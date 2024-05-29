توقيع شراكات بين رجال أعمال مصريين و«GMT» القطرية بمبادرة من اتحاد القبائل العربية

في ضوء الدور الوطني لاتحاد القبائل والعائلات المصرية في حشد جهود وموارد أعضاء الاتحاد لتحقيق الأهداف التنموية للدولة المصرية، وتعظيم الاستفادة من جهود الدولة المنفذة على مدار الأعوام السابقة في تعزيز التنمية الاقتصادية وتحسين البنية التحتية وخاصة في مناطق سيناء، شهد اليوم توقيع عقد شراكة استراتيجية بين تحالف مصري يضم مجموعة من شركات القطاع الخاص ورجال الاعمال المصرييين مع مجموعة شركات GMT القطرية القابضة، وذلك بمبادرة من اتحاد القبائل والعائلات المصرية، وقد شهد التوقيع الشيخ إبراهيم العرجاني، رئيس اتحاد القبائل والعائلات المصرية، والشيخ جاسم بن حمد رئيس، رئيس مجموعة شركات GMT القطرية القابضة.

تشمل الشراكة الاستثمارية الاستراتيجية تنفيذ حزمة من المشروعات ذات العوائد الاقتصادية والمجتمعية في مجالات الصناعة والزراعة والتجارة داخل مصر، من خلال ضخ استثمارات أجنبية مباشرة وتوفير مزيد من فرص العمل.

وقد اتفق الجانبان على بدء التنسيق الفوري بين الطرفين ودخول حزمة المشروعات المستهدفة في إجراءات التنفيذ.