إبراهيم العرجاني: اتحاد القبائل العربية تجمع وطني هدفه توحيد الصف ولم الشمل

ألقى أحمد ضيف صقر، نائب رئيس اتحاد القبائل العربية، كلمة نيابة عن الشيخ إبراهيم العرجاني، رئيس اتحاد القبائل العربية، خلال اللقاء المنعقد الآن في الجيزة، قائلا إننا نجتمع للتأكيد على أن اتحاد القبائل هو تجمع أهلي ووطني وهدفه توحيد الصف، ودمج القبائل تحت مظلة واحدة.

القبائل العربية لعبت دورا كبيرا في مواجهة الإرهاب

وأوضح أن القبائل العربية لعبت دورا كبيرا خلف القوات المسلحة والشرطة في مواجهة الإرهاب، لافتا إلى أن الاتحاد برئاسة الشيخ إبراهيم العرجاني، بذل جهدا كبيرا في دعم العملية الشاملة التي أطلقها الرئيس السيسي في 2018 لمواجهة الإرهاب.

حشد القوى الناعمة لمواجهة التحديات التي تخوضها مصر

وأكد أنه لا بد من حشد القوى الناعمة لمواجهة التحديات التي تخوضها مصر على مختلف الاتجاهات، لافتا إلى أن الاتحاد يدعم قرارات الرئيس تجاه القضية الفلسطينية ورفض التهجير والمطالبة بإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.

وأشار إلى أنه لا بد من الاحتشاد لمواجهة الشائعات التي تستهدف النيل من الدولة، معلنا أن الاتحاد سيشكل عدة لجان لتحقيق وتنفيذ خططه التي وضعها منذ سنوات، وصدر له الترخيص عام 2021 من التضامن الاجتماعي، واعتمد لائحته رئيس الوزراء بعد ذلك.

وكان اتحاد القبائل العربية وجّه الدعوة لعموم الشخصيات العامة ونخبة من الإعلاميين والسياسيين والشخصيات العامة والبرلمانيين ورؤساء الأحزاب، لحضور مؤتمر جماهيري للتعريف بدور الاتحاد وإعلان خطة عمله خلال الفترة المقبلة في ظل التحديات التي تواجهها الدولة المصرية على المستوى الإقليمي، كما أن عقد المؤتمرات الجماهيرية بالمحافظات المختلفة، يأتي تنفيذا للخطة التي أقرها المؤتمر التأسيسي الأول للاتحاد، برئاسة الشيخ إبراهيم العرجاني رئيس الاتحاد.