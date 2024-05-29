«الحرية المصري»: دعم التعليم المهني يخرج جيلا لديه وعيا وفكرا وثقافة

شارك أحمد مهني نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام وعضو مجلس النواب، بالصالون النقاشي الذي نظمه حزب الشعب الجمهوري، اليوم، بمشاركة عدد من قيادات الأحزاب وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمختلف «التيارات السياسية»، مؤكّدًا أن اللقاء عبر عن العديد من الآراء البناءة التي تحمل روئ للمستقبل البعيد تسهم في نقلة كبيرة في مستقبل مصر الجديدة.

الحماية الاجتماعية

وقال مهني إنه يجب توفير الحماية الاجتماعية من خلال توجيه الدعم للتعليم والحرف المهنية وإخراج جيل لديه الوعي والفكر والثقافة، وأيضا دعم الصناعات الحرفية من خلال عدد من المدارس ومراكز التدريب، ودعم الفلاحين حتى يتثنى لهم أن يعيشوا حياة كريمة وتضمن مستقبل ابناؤهم ويجدوا ما يستندون عليه فيما بعد.

الصناعات الحرفية

واقترح عضو مجلس النواب إنشاء مشروع القرى المنتجة للمحافظات، خاصة أن هناك بعض المحافظات تشتهر ببعض الصناعات الحرفية ومن خلال هذا يمكن أن يتم خلق جو عام منتج يعمل فيه جميع الفئات حتى السيدات تستطيع في هذا الوقت أن تعمل من خلال المنزل وتكون الأسرة بأكملها منتجة.

وطالب بتوفير الحماية الاجتماعية لتشمل التعليم ومجالاته، وأيضا التدريب على الصناعة اليدوية والحرفية، ودعم الصناعات الكبيرة والصغيرة حتى يتم إنتاج جيل يعرف معنى العمل والإنتاج، مشيرًا إلى أنَّ الدعم على السلع الغذائية يجب أن يشمل الأسر الأكثر احتياجا ولديها عدد كبير من الأطفال لا تستطيع أن تنفق عليهم ولكن علينا أيضا أن ندعمهم بالعلم والعمل وأن نقدم لهم مهنة تعيش معهم ويستطيعون العيش من خلالها في المستقبل.