«نقل النواب»: 100 خط أتوبيس لربط مراكز جنوب الجيزة بالعاصمة

ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، اليوم، عددا من طلبات الإحاطة المقدمة المقدمة من النواب أسماء سعد الجمال، أحمد نويصر، عمرو عكاشة، نادر الخبيري، عماد الدرجلي، حسام عاشور، شحاته أبوزيد، حازم عويان، صلاح أبوهميلة وعمرو كمال أبوحامد، بشأن نقص وسائل النقل الجماعي بجنوب الجيزة، وذلك بحضور المهندس سيد متولي رئيس جهاز النقل البري الداخلي.

نقل جماعي من الجيزة إلى العاصمة

وجرت الموافقة على طرح 100 خط أتوبيس نقل جماعي لربط مراكز جنوب الجيزة بالعاصمة، وأيضا لخدمة الطلاب وأهالي مراكز الصف، أطفيح، العياط، البدرشين، الحوامدية وأبوالنمرس.

ومن جانبه قال رئيس جهاز النقل البري الداخلي، إنه سيجري توفير شركات للنقل وتوفير أتوبيسات نقل جماعي لربط مراكز الجيزة بالعاصمه وسيجري الطرح خلال الفترة المقبلة.