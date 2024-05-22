«الحرية المصري»: ادعاءات «CNN» محاولة يائسة لتشويه الحقائق والنيل من مصر

استنكر الدكتور عيد عبد الهادي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحزب الحرية المصري، الادعاءات المنشورة على قناة CNN الأمريكية حول أن مصر ربما تكون هي المسؤولة عن عدم نجاح مفاوضات التهدئة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وقال «عبدالهادي»، إن مصر هي من قادت مفاوضات التهدئة، وخاطبت دول العالم لإنهاء حالة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والاعتراف بالدولة الفلسطينية، ويأتى ذلك فى الوقت الذي تعترف فيه الشبكة الأمريكية بأن مصر كانت هي الداعي الأول للهدنة، وهو أمر مثير للسخرية ومحاولة بائسة من البعض للتهرب من التزاماتهم وإلقاء التبعات على الطرف الذي تحمل أكبر عبء في هذه الأزمة.

جهود مصر في مفاوضات التهدئة

وأضاف «عبد الهادي»، في بيان له، أن مصر بذلت وتبذل كل الجهود للتوصل إلى الهدنة الإنسانية طوال الشهور السابقة ونجحت فى الهدنة الأولى والوحيدة، كما أن المسؤول الأول عن عدم نجاح مفاوضات التهدئة وتعثر الهدنة هو رئيس الوزراء نتنياهو ويحاول التهرب من التزاماتها وإلقاء التبعات على مصر، موضحا أن اسرائيل والإعلام الغربي ليس بجديد عليهم الخروج بمثل هذه التصريحات التى تحاول تشويه صورة مصر، فهم اعتادوا الكذب وتشويه الحقائق تصويب سهام مسمومة نحو مصر التى تسعي وتقف حائط صد أمام كل محاولات تصفية القضية الفلسطينية وإنهاءها.

دعم مصر للقضية الفلسطينية

وأكد «عبد الهادي»، أنه منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة، حذرت مصر من تداعيات المرحلة وتطور الأحداث فى المنطقة، واستغلال اسرائيل الحدف ودفع المواطنين الفلسطينيين لمغادرة أراضيهم وتنفيذ مخططتهم نحو تصفية القضية الفلسطينية، وهو ما رفضته مصر ودعت إلى مؤتمر قمة السلام فى بداية الأزمة ودعت الدول من أجل الخروج بحل يسهم فى إنهاء حالة الصراع والاعتراف بالقضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن هناك من يحاول أن يقلل من الدور الإقليمي والعربي لمصر نحو القضية الفلسطينية .

وقال «عبد الهادي»، إن الدولة المصرية قامت بجهد سياسي ودبلوماسي كبير على مستوى متعدد الأطراف وكل ذلك أسهم في حراك كبير في تغير المواقف الدولية والاعتراف بالقضية الفلسطينية كوسيلة لتجاوز كل التعقيدات المتعلقة بالعملية السياسية.