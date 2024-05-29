جاد شويري يطرح أغنية مع مطربة مصرية جديدة.. «مختلف عن كليباته السابقة»

طرح الفنان اللبناني جاد شويري، منذ أيام قليلة، أغنية جديدة بعنوان «الصيت» حققت 3 ملايين مشاهدة على اليوتيوب في أقل من أسبوعين وأكثر من 10 ملايين مشاهدة على «تيك توك» ومواقع التواصل الاجتماعي الأخرى.

الأغنية ديو غنائي جمع المغني اللبناني بالمطربة «سهيلة» الصوت المصري الجديد التي يقدمها شويري للجمهور من خلال أغنية وفكرة غريبة عن المألوف والمتعارف عليه من أغنيات جاد شويري وكليباته الإخراجية التي استهل بها مشواره الفني من حيث الجرأة والاستعراضات الغنائية لمطربات أخريات.

تفاصيل أغنية جاد شويري وأسباب ظهور الحجاب

وأوضح جاد شويري في بيان صحفي، أن أغنية الصيت أظهرت المطربة «سهيلة» معه في الكليب بحجاب كامل والتي نجحت في لفت الأنظار، خاصة أن ظهورها بالحجاب يتناسب مع طبيعة ومضمون الأغنية القائم على فكرة تقبل الآخر والاختلاف بين الناس، ولكنه ظهر بشخصية واقعية خلال أحداث الكليب إلى جانب الوجه الغنائي الجديد «سهيلة» التي ظهرت بالحجاب، وهو ما يؤكد فكرة تقبل الآخر لهكذا شخصيتين متناقضتين عن بعضهما في الواقع، بالإضافة لتوزيع كلمات الأغنية بشكل جيد من حيث المقاطع التي يتم غنائها وفقا لما يتناسب مع الهوية الموسيقية الخاصة بكلاهما والقائمة على مضمون تقبل الآخر من الأساس.

أغنية جاد شويري تجمع بين المزاح والكوميديا

وأثارت الأغنية والكليب الجدل منذ أن تم طرحهما على المنصات المختلفة بسبب الفكرة الجريئة والصادمة التي تفاعل معها الجمهور بالانتقادات والمزاح والكوميديا، خصوصا رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تقديم جاد شويري بعض المطربات منذ سنوات طويلة بجرأة شديدة في المضمون الغنائي والملابس وطريقة الاستعراضات في الكليبات الغنائية التي قدمها من بينهن ماريا، مايا دياب، سيرين عبدالنور، كارول سماحة ووديع الصافي، جورج وسوف، راغب علامة وفارس كرم وعدد من الأسماء الغنائية التي قدمها جاد بأفكار إخراجية جريئة ومختلفة والتي حركت الذاكرة الانفعالية لدى الجمهور الذي سخر من الأغنية والكليب الجديد مع المطربة المحجبة «سهيلة».

الجدير بالذكر أن أغنية «الصيت» من كلمات رمضان محمد وألحان شادي حسن وتوزيع وميكس وماستر أمين نبيل، والأغنية من ضمن ألبوم «بلبلة» الذي يستعد شويري لطرحه للجمهور خلال موسم الصيف وتحت إشراف الفنان محمد قماح، الأغنية تم تصويرها بطريقة الفيديو كليب بالكامل في مصر ومن إخراج رغيد هلال.