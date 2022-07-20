هاني شاكر وملحم زين وجاد شويري في عزومة وليد توفيق وزوجته (صور)

استقبل الفنان اللبناني وليد توفيق، وزوجته ملكة جمال الكون السابقة جورجينا رزق، عددًا من نجوم الفن من مختلف الدول العربية، في بيروت، وإقامة مأدبة عشاء لهم، وذلك حسب الصور التي نشرت عبر منصات السوشيال ميديا.

جاد شويري عن وليد توفيق: آخر العمالقة وأول المشاغبين

وضمت «عزومة» وليد توفيق وزوجته جورجينا رزق، عددا من نجوم الفن أبرزهم أمير الغناء العربي هاني شاكر، وملحم زين، وجاد شويري، بخلاف مجموعة من الأصدقاء المشتركين.

ونشر الفنان جاد شويري، مجموعة صور من هذا اللقاء الفني، عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، معلقًا عليها بقوله: «آخر العمالقة وأول المشاغبين، شكرًا للنجم العربي وليد توفيق وملكة جمال الكون جورجينا رزق، على العزومة التي جمعتنا بأحلى ناس منهم، هاني شاكر، ملحم زين، لوريس».

قصة حب قوية جمعت بين وليد توفيق وملكة جمال الكون جورجينا رزق

وكانت قصة حب جمعت وليد توفيق وملكة جمال الكون جورجينا رزق، وتم تتويجها بالزواج مع بداية التسعينيات من القرن الماضي، وكان الزواج في البداية بشكل عرفي تظرًا لبعض الظروف الخاصة بهما، ليقررا بعد ذلك توثيق الزواج بشكل رسمي، وأنجبا ابنيهما الوليد ونور، بخلاف علي ابن جورجينا من زيجة سابقة، ورباه وليد توفيق وينادي زوجته بأم علي.