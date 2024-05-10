سيرين عبد النور تبكي في أول ظهور بعد وفاة والدتها (فيديو)

بكت الفنانة سيرين عبد النور في أول ظهور لها بعد وفاة والدتها شهر أبريل الماضي، وتشييع جثمانها في بيروت بلبنان، بحضور عدد كبير من نجوم الفن لمواساتها.

بكاء سيرين عبد النور في أول ظهور بعد وفاة والدتها

أكدت الفنانة سيرين عبد النور لـ«الوطن» أن والدتها أوصتها بأن تكون قوية وتحافظ على عملها ونجاحها، لأنها ستكون بجوارها ولن تتركها حتى بروحها ستحاوطها بالأمان والمحبة.

وقالت سيرين والدموع تملأ عينيها لحظة قدومها إلى مصر، إنها لن تستطيع نسيان والدتها مشيرة إلى أن أصدقاءها من خارج الوسط الفني لم يتركوها لحظة منذ وفاتها.

وفاة والدة سيرين عبد النور

وتوفيت والدة سيرين عبد النور في شهر أبريل الماضي وودعتها الفنانة بكلمات مؤثرة من خلال حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»: «كيف بدك ياني أستوعب أنك رحتي من حدي.. بس شكرًا إنك تركتيلنا ذكرى حلوة أنا وأولادي.. إلى اللقاء يا حلوة الحلوات إلى اللقاء يا أمي الحبيبة».