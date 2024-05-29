تنسيق الثانوي بعد الإعدادية 2024 محافظة بورسعيد.. موعد فتح باب التظلمات

يترقب أولياء الأمور والطلاب تنسيق الثانوي بعد الإعدادية 2024 محافظة بورسعيد، بعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية التي جرى اعتمدها من قبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد منذ أيام قليلة بنسبة نجاح 85.1%، عقب الانتهاء من الامتحانات بنظام «البابل شيت» الذي يسمح بالتصحيح الإلكتروني فور أداء الامتحانات.

تنسيق الثانوي بعد الإعدادية 2024 محافظة بورسعيد

وقال الدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، إنه من المقرر الإعلان عن تنسيق الثانوي بعد الإعدادية 2024 محافظة بورسعيد، عقب الانتهاء من تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023 - 2024.

وتقرر فتح باب تلقي طلبات التظلم الإلكتروني للشهادة الإعدادية اعتبارا من الأحد 26 مايو الجاري، لمدة 15 يوما، من خلال هذا الرابط للاطلاع على نتيجة التظلمات.

يأتي هذا بعد اعتماد مديرية التربية والتعليم ببورسعيد نتائج الشهادة الإعدادية رسميًا للاطلاع على شرائح المجموع، التي على أساسها يتحدد دخول الطلاب الصف الأول الثانوي العام، والالتحاق بمدارس الثانوية المختلفة.

وأكد «الغضبان»، أن اتجاه الدولة لتطوير الصناعات ووجود أيدي عاملة ماهرة تعتمد على العلم وتواكب التطوير الحالي في مختلف المجالات.