توزيع منهج الفلسفة للصف الثالث الثانوي 2024.. «هيسّهل المراجعة»

مع قرب انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة، ينشغل طلاب الصف الثالث الثانوي بمراجعة المواد الدراسية المختلفة، ومنها الفلسفة، وذلك من خلال تجميع أهم نقاط المنهج وأبرز الأسئلة المتوقعة. ويعتبر توزيع منهج الفلسفة للصف الثالث الثانوي 2024 من الطرق التي تيسر عليهم وضع خطة عملية لكل وحدة في المنهج.

وقدم مدرس الفلسفة والمنطق أحمد حسن سلاطين لـ«الوطن»، توزيع منهج الفلسفة لـ الصف الثالث الثانوي 2024 ، التي تدور حولها الأسئلة الاختيارية والمقالية لامتحان هذا العام، ويمكن تناولها في التقرير التالي.

توزيع منهج الفلسفة للصف الثالث الثانوي 2024

أولاً: الفلسفة

الموضوع الأول: الفلسفة وقضايا البيئة

أولاً: مفهوم فلسفة البيئة.

ثانيا : المراحل الأساسية للتعامل الإنساني مع البيئة.

ثالثا: الفكر البيئي في الشرق القديم.

رابعًا: الفكر البيئي عند المفكرين العرب .

خامسًا: موقف الفلاسفة المعاصرين من قضايا البيئة والحفاظ علي بقاء النوع.

سادسا: دور المنظمات البيئية والعمل التطوعي في حماية البيئة.

الموضوع الثاني : رؤية الفلسفة للأخلاق البيولوجية والطبية

أولا: مفهوم الأخلاق التطبيقية والأخلاق البيوتيقية .

ثانيا: البيوتيقا والفلسفة .

ثالثًا: مجالات الأخلاق البيوطبية.

رابعًا: القضايا الفلسفية والأخلاقية الناجمة عن الثورة البيولوجية في ميدان الطب.

خامسا: بعض المشكلات الأخلاقية التي تطرحها تقنيات الهندسة الوراثية .

سادسا : معايير الأخلاقيات الطبية الحديثة.

سابعًا: أخلاقيات الأبحاث المتعلقة بالوراثة البشرية .

ثامنا: المضامين الأخلاقية للتحري الوراثي .

تاسعا: موقف علماء الدين من قضية الاستنساخ .

الموضوع الثالث : الفلسفة وأخلاقيات المهنة:

أولاً : قيمة العمل في نهضة الأمم .

ثانيا: مفهوم الأخلاق المهنية .

ثالثا: تفعيل الإلزام الخلقي وتطبيق الإلزام المهني .

رابعا: أهمية مواثيق أخلاقيات المهنة.

خامسا: دور الفلسفة في المواثيق الأخلاقية المهنية .

سادسا: أخلاقيات الوظيفة العامة.

سابعًا: الواجب المهني للفيلسوف في الحفاظ علي الهوية الثقافية للمجتمع .

ثامنا: بعض الأمثلة على رؤي الفلاسفة للعمل في ضوء اختلاف ثقافتهم وعصورهم .

الموضوع الرابع : التفلسف وعلاقته بالقيم.

أولاً : التفلسف

ثانيا: القيم ... معناها وطبيعتها.

ثالثا : التفلسف وعلاقته بالقيم .

رابعا: القيم التي تكسبها الفلسفة.

ثانياً: المنطق

الموضوع الأول : الاستدلال الاستقرائي وتطبيقه في العلوم الطبيعية.

أولاً: المنطق والاستدلال.

ثانيا: الاستنباط والاستقراء .. التفسير التقليدي.

ثالثا : الحجج الاستنباطية والاستقرائية بين التفسير التقليدي والمعاصر .

رابعا: المماثلة الاستقرائية الاحتمالية ( الحجة بالمماثلة ) .

خامسا: دور الاستدلال الاستقرائي " التمثيلي" في بناء العلم واختراع التكنولوجيا .

سادسا: الاستقراء والمنهج العلمي في العصر الحديث.

سابعًا: مراحل المنهج الاستقرائي التجريبي .

ثامنا: علماء مسلمين لهم دور في المنهج الإستقرائي التجريبي .

الموضوع الثاني : معنى الاستنباط وتطبيقه في العلوم الصورية .

أولاً : المنطق والرياضيات في المنهج الاستنباطي .

ثانيا: الحجج الاستنباطية.

ثالثا: الصياغة الرمزية للحجج الاستنباطية .

الموضوع الثالث : التكامل بين المنهج الاستقرائي والمنهج الاستنباطي.

أولاً : مفهوم العلم بين النظرة التقليدية والنظرة المعاصرة .

ثانيا: خصائص العلم في ضوء المنهج العلمي المعاصر .

ثالثا: الفروض في المنهج العلمي المعاصر .

رابعًا: شروط الفروض في المنهج العلمي المعاصر .

خامسا: خصائص الفرض في المنهج العلمي المعاصر .

سادسا: القواعد الاسترشادية لطرق البحث في المنهج العلمي المعاصر.

سابعا: نماذج للتفسير في المنهج العلمي المعاصر .

الموضوع الرابع: المنطق وتكنولوجيا الاتصال .

أولاً: مفهوم السبير نطيقا .

ثانيا: التضمنيات الاجتماعية والأخلاقية للحوسبة الآلية .

ثالثا: كيفية التعامل مع الصور السلبية لتكنولوجيا المعلومات .

رابعا: الأساس المنطقي للحاسوب .

خامسا: العلاقة بين المنطق والذكاء الاصطناعي .

سادسا: دور المنطق في بناء تكنولوجيا الاتصالات ( الذكاء الاصطناعي نموذجا ).