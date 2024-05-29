اقتصاد مصر في عيون العالم.. الانطلاق نحو النمو والازدهار (ملف خاص)

رغم تداعيات الحروب فى العالم ومنطقة الشرق الأوسط، وتأثير ذلك على الاقتصاد العالمى، فإن تقارير المؤسسات الاقتصادية الدولية تستمر فى الإشادة بأداء الاقتصاد الوطنى وكيفية تعامله بنجاح مع تلك الأزمة، ما يعكس مدى الثقة فى فاعلية وتوازن السياسات الاقتصادية والمالية للدولة، خاصة تلك المرتبطة بإدارة الأزمات الطارئة، فضلاً عن نجاح وتيرة الإصلاح فى تنفيذ حزمة من الإصلاحات الجوهرية على كافة الأصعدة، لتعزيز معدلات النمو وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار ومواجهة وتذليل العديد من التحديات.

وتبنَّت الدولة من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادى عام 2016 مساراً اقتصادياً متكاملاً يحفز القطاع الخاص على الإنتاج والتصدير للخارج، حيث تهدف السياسات الاقتصادية التصحيحية لإتاحة مساحات واسعة لجذب تدفقات الاستثمارات الخاصة، كما يساعد وضع سقف للاستثمارات العامة للدولة خلال العام المالى المقبل، فى فتح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص أيضاً، وتعكس الموازنة الجديدة أولويات الدولة فى دعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية لتعزيز بِنية الاقتصاد الكلى.

ورصدت تقارير المؤسسات الاقتصادية الدولية تحقيق الاقتصاد الوطنى معدلات نمو مرتفعة على مستوى العالم، وانتعاشة قوية خلال الفترة الماضية، وشملت إشادة مؤسسات التقييم الدولية بأداء الاقتصاد الوطنى قدرته على التوسع بفضل مشروعات الطاقة الجديدة، مشيرة فى الوقت ذاته إلى أن قطاعات التشييد والبناء والطاقة تلعب دوراً محورياً فى دفع عجلة النمو فى الفترة القادمة، كما أن استعادة الثقة فى توافر العملة الصعبة تسهم فى جذب المستثمرين الأجانب.