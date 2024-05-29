أستاذ اقتصاد: الصين تعتبر مصر قاعدة للانطلاق نحو العالم العربي

أكدت الدكتورة وفاء علي، أستاذ الاقتصاد والطاقة، أهمية زيارة الرئيس السيسي إلى الصين، وذلك خلال مداخلة هاتفية على «القناة الأولى والفضائية المصرية».

وقالت أستاذ الاقتصاد، إن هناك توافقا بين الدولة المصرية والصينية في أكثر من مجال، بالإضافة إلى العلاقات السياسية والاقتصادية، ويعد ذلك نتاج سنوات من القواسم المشتركة التي عملت على تعزيز العلاقات بين البلدين.

وأضافت: «عندما نتحدث عن توقيت هذه الزيارة فهي تأتي في توقيت هام جدا؛ لأن العالم يموج بمعطيات ومتغيرات بالإضافة إلى تصاعد الأحداث، فالتعاون المشترك بين مصر والصين نجح من خلال القواسم المشتركة، ما يساعد في جلب الاستثمارات وجلب رؤوس الأموال».

وتابعت: «الصين تعتبر مصر قاعدة للانطلاق نحو العالم العربي، وهناك ملفات اقتصادية بين مصر والصين فهناك عدد من الشركات الصينية الكبيرة في السوق المصرية، منها 140 شركة في محور قناة السويس تحديدًا بالمنطقة الاقتصادية باستثمارات كبيرة، تعمل فيها نحو 5 آلاف من الأيدي العاملة بالإضافة إلى العمالة المباشرة».