البنك الأوروبي لإعادة الإعمار: استثمرنا 1.3 مليار يورو خلال العام الماضي في مصر بـ«16 مشروعاً»

لم تكن ثقة مؤسسة التقييم الدولية فى الاقتصاد الوطنى هى الوحيدة التى أشادت بأداء الدولة المصرية، حيث توقع بنك «جولد مان ساكس» تراجع الدولار فى مصر إلى نطاق 40 جنيهاً على المدى القريب، وجاءت توقعات البنك مستندة إلى أن الوضع الاقتصادى الجديد فى مصر ينعش فكرة الاستثمار فى الأصول المصرية التى تنطوى على مخاطر، متوقعاً أن تتعافى العملة المصرية. كما أشارت مذكرة من معهد التمويل الدولى إلى أن الاحتياطى الدولارى فى مصر سيرتفع إلى 50 مليار دولار، وهو ما يغطى احتياجات الاستيراد 8 شهور، وأكد المعهد أن تحويل 11 مليار دولار الوديعة الإماراتية للجنيه المصرى، سيؤدى إلى انخفاض الدين الخارجى للبلاد من 165 مليار دولار إلى 157 مليار دولار.

وكان الاتحاد الأوروبى قد أعلن مؤخراً عن حزمة مالية واستثمارية بقيمة 7.4 مليار يورو لمصر على مدى السنوات الأربع المقبلة، بما فى ذلك حوالى 5 مليارات يورو فى شكل قروض ميسرة، و1.8 مليار يورو فى الاستثمارات، و600 مليون يورو فى شكل منح لمشاريع ثنائية بما فى ذلك المشاريع المتعلقة بالهجرة. وتتوقع «ستاندرد آند بورز» زيادة إجمالى الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزى بمقدار 24 مليار دولار إلى 58 مليار دولار بنهاية يونيو المقبل.

وأشاد البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بالإجراءات التى اتخذتها الدولة المصرية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال، كما أشاد بخطوات مصر فى زيادة نسبة الطاقة المتجددة والتحول إلى مركز إقليمى للطاقة المتجددة وإطلاق المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــى» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة. جاء ذلك فى تفاصيل التقرير الانتقالى لعام 2023-2024، الذى يصدره البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بشكل سنوى، لتسليط الضوء على التطورات الاقتصادية فى دول العمليات من أجل تعزيز التحول إلى اقتصاد السوق المفتوح، وتشجيع ريادة الأعمال.

وأشار التقرير إلى الإجراءات التى اتخذتها الدولة لزيادة نسبة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة لمستوى 42% بحلول عام 2030 بدلاً من 2035، وإطلاق برنامج يعزز طموح الدولة فى هذا الصدد من خلال وقف تشغيل العديد من المحطات التى تعمل بالوقود الأحفورى، مقابل تدشين محطات جديدة تعمل بالطاقة المتجددة لضمان التحول العادل والمستدام للطاقة المتجددة.

كما أشاد التقرير بإطلاق المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــى» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، ضمن فعاليات مؤتمر المناخ «COP27»، بمدينة شرم الشيخ، وخطة الدولة الطموحة فى قطاع الطاقة والتى تتضمن إيقاف تشغيل 5 جيجاوات من محطات الوقود الأحفورى 9% من القدرة المركبة فى مصر واستبدالها بـ 10 جيجاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح الخاصة بحلول عام 2028، لتحقيق الانتقال العادل للطاقة المتجددة.

وأعلن البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية أنه استثمر فى مصر حوالى 1.3 مليار يورو خلال العام الماضى توزعت على 16 مشروعاً، مشيراً إلى أن مصر تصدرت استثماراته فى منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط، التى استثمر فيها البنك 1.9 مليار دولار وزعها على 40 مشروعاً بالمنطقة. وأضاف البنك أن 63% من استثماراته فى مصر ركزت على عامل المساواة بين الجنسين والشمول الاقتصادى.