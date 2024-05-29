وزير التموين لـ«الوطن»: لا مساس بحصة الفرد من الخبز المدعم على البطاقة

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الدولة بعد قرار رفع سعر الخبز المدعم إلى 20 قرشا بدلا من 5 قروش، لا تزال تدعم الفرد الواحد بقيمة 5 جنيهات وربع، لكل 5 أرغفة، يتم صرفها يوميا على مدار أكثر من يوم.

وطمأن وزير التموين في تصريحات خاصة لـ«الوطن» المواطنين، مؤكدا أنه لا مساس بحصة الأسرة من عدد أرغفة الخبز على البطاقة، وأنها تبقى كما هي 150 رغيفا للفرد طوال الشهر، بواقع 5 أرغفة في اليوم الواحد.

وأشار «المصيلحي» إلى أن دعم الدولة للخبز بواقع الأرقام، لا يزال كما هو، بل يعتبر أكثر مما كان، حين كانت تكلفة انتاج الرغيف 20 قرشا، كان سعره المدعم 5 قروش، أي أن الدولة كانت تدعمه بقيمة 15 قرشا فقط، في حين أن الدولة حاليا، ستتحمل جنيه و5 قروش من تكلفة إنتاجه التي تبلغ جنيه وربع، ليصل إلى المواطن بقيمة 20 قرشا.

وأكد المصيلحي، أنه بداية من يوم السبت المقبل 1 يونيه، سيدفع الفرد على بطاقة التموين، جنيه واحد فقط عن كل 5 أرغفة، يتم صرفها، رغم من أن تكلفة إنتاجها تقدر بـ6 جنيهات وربع، ما يعني أن الدولة تدعم المواطن بقيمة 5 جنيهات وربع، عن كل 5 أرغفة.