وزير التموين: البعض يسىء استخدام الخبز المدعم «بيأكلوه للطيور»

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنَّ انخفاض أسعار الخبز المدعم، يستغله البعض في سوء الاستخدام، بمعنى: «لأن البعض كان يراه ببلاش.. ينشفه ويبيعه في الأسواق كطعام للطيور، ما يعني إهدار نفقات الدولة التي تتكبد 125 قرشا لرغيف الخبز، وعدم ذهاب الدعم لمستحقيه، ونستهدف من القرار، أن يأخذ الرغيف المدعم احترامه وقيمته الحقيقية.. وكان لا بد أن نتحرك».

«المصيلحي»: تطبيق السعر الجديد لرغيف الخبز بداية من الشهر المقبل

تابع «المصيلحي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، المُذاع على شاشة «الحياة»، أنَّ منظومة الخبز المدعم كلها مميكنة ولا تغيير سوى في تحريك بسيط للأسعار، بداية من يوم السبت المقبل، ولا يزال الدعم لباقي السلع الأساسية كما هو».

استبدال الدعم العيني بآخر نقدي ليس حديثا جديدا علينا

أشار وزير التموين، إلى أنَّ الحديث عن استبدال الدعم العيني بآخر نقدي هو أمر قديم وليس جديدا كما يتصور البعض، وبدأ الحديث عنه منذ سنوات طويلة في نهاية ثمانينيات القرن الماضي، أي مر عليه 30 عاماً، والدعم النقدي يتيح للمواطن كل الحرية في الاختيار، وآسف أن البعض يردد مقولة: «الدولة ترغب في التخلص من الدعم.. لأن هذا أمر عار تماماً من الصحة».

واستطرد: «الدعم النقدي من شأنه أن يوفر الاستهلاك خاصة مسألة استيرادنا للقمح التي تحمل الموازنة أعباء كبيرة ويضغط على العملة الصعبة وتلقيت عقب الإعلان عن القرار اتصالات أكدت استحسان الأمر من مواطنين عاديين، ونجحنا في تخفيض عدد مستحقي الدعم على الخبز من 91 مليون مواطن كانوا موجودين على بطاقات الخبز، إلى 71 مليونا فقط بسبب التنقية والتنقيح».