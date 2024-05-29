عاجل.. «التموين» تمنح أصحاب البطاقات 10 قروش عن كل رغيف لا يصرف

كشف المهندس حسام الجراحي، نائب رئيس هيئة السلع التموينية، أن قرار رفع سعر الخبز إلى 20 قرشا، كان أمرا ضروريا لتنفيذ عملية ترشيد استهلاك الخبز، مؤكدا استمرار العمل بكل قواعد منظومة فارق نقاط الخبز كما هي.

منظومة فارق نقاط الخبز

أضاف نائب رئيس هيئة السلع التموينية في تصريحات لـ«الوطن»، أنه لا يوجد أي تغيير في حصة الفرد من عدد أرغفة العيش البلدي المدعم، أو سعر رغيف العيش بمنظومة فارق نقاط الخبز، مع ثبات كل قواعد منظومة الخبز كما هي، باستثناء قرار رفع سعر الرغيف إلى 20 قرشا.

وأكد الجراحي استمرار منح الأسرة صاحبة بطاقة التموين 10 قروش عن كل رغيف خبز يتم توفيره وترشيد استهلاكه، من إجمالي حصة الخبز المخصصة للبطاقة، بناء على عدد أفرادها، ضمن منظومة فارق نقاط الخبز التي تطبقها الوزارة، تشجيعًا على ترشيد استهلاك الخبز البلدي المدعم، ليتم استبدال قيمة هذه النقاط بسلع تموينية من المتوافرة لدى منفذ البقال.

كيفية معرفة قيمة نقاط الخبز؟

تتمكن كل أسرة من معرفة مبلغ فارق نقاط الخبز المستحق للأسرة شهريًا، بناء على عدد الأرغفة التي جرى توفيرها من الحصة الإجمالية من الخبز البلدي المخصص لها، من خلال بونات صرف الخبز التي تتسلمها الأسرة من ماكينة صرف الخبز من المخبز البلدي، بعد كل عملية صرف للعيش البلدي، ليتم استبدال قيمة هذه النقاط بسلع تموينية من منفذ البقال.

حصة بطاقة التموين من الخبز

وفقا لقرار الحكومة المعلن برفع سعر رغيف الخبز إلى 20 يوميا، فإن حصة الفرد في التموين من الخبز والسعر، يكون كالتالي:

- بطاقة التموين المدرج عليها فرد واحد تحصل على 5 أرغفة يوميا بقيمة جنيه واحد.

- بطاقة التموين المدرج عليها فردان تحصل على 10 أرغفة يوميا بقيمة 2 جنيها.

- بطاقة التموين المدرج عليها 3 أفراد تحصل على 15 رغيفا يوميا بقيمة 3 جنيهات.

- بطاقة التموين المدرج عليها 4 أفراد تحصل على 20 رغيفا يوميا بقيمة 4 جنيهات.

- بطاقة التموين المدرج عليها 5 أفراد تحصل على 25 رغيفا يوميا بقيمة 5 جنيهات.

- بطاقة التموين المدرج عليها 6 أفراد تحصل على 30 رغيفا يوميا بقيمة 6 جنيهات.