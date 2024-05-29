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كيف يدعم منتدى التعاون الصيني العربي تطبيق حل الدولتين؟

كتب:

عمرو هلال
08:53 م | الأربعاء 29 مايو 2024
منتدى التعاون الصيني العربي

منتدى التعاون الصيني العربي

عرض برنامج «مطروح للنقاش»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، وتقدمه الإعلامية مارينا المصري، تقريرا تليفزيونيا بعنون: «كيف يدعم منتدى التعاون الصيني العربي تطبيق حل الدولتين؟».

إنهاء التصعيد الرهن في مدينة رفح الفلسطينية

كيف يدعم منتدى التعاون الصيني العربي تطبيق حل الدولتين؟، بالتزامن مع تصاعد وتيرة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والضغوط الدولية الراهنة من قبل المحكمة الجنائية ومحكمة العدل الدوليتين على حكومة نتنياهو لإنهاء التصعيد الرهن في مدينة رفح الفلسطينية.

يأتي انعقاد المؤتمر الوزاري العاشر لمنتدى التعاون الصيني العربي، طوق نجاه محتمل للمدنيين في القطاع المحاصر، خاصة أن القضية الفلسطينية حاضرة دوما على طاولة النقاشات بين الجانبين العربي والصيني منذ السابع من أكتوبر الماضي حين شنت قوات الاحتلال غاراتها الجوية ضد سكان غزة، تبنت الصين مواقف متقاربة من المواقف العربية إزاء الأوضاع الإنسانية في غزة والناجمة عن انتهاكات إسرائيل والتي تخطت بها كل أحكام القانون الدولي.

وداخل أروقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة نادت بكين بضرورة وقف إطلاق النار، مطالبة بإدخال المساعدات الإنسانية والتوقف عن عملية التهجير القسري للفلسطينيين.

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بقلم عمرو هلال