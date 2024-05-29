اكتشاف مرعب.. العثور على جثث 100 مريض نفسي في مقبرة جماعية ببولندا

في بلدة تشوجنيس الصغيرة ببولندا، اكتشف العلماء مقبرة جماعية تحتوي على أكثر من 100 مريض نفسي قتلهم النازيون خلال الحرب العالمية الثانية، حيث تم العثور عليهم في مكان يطلق عليه «وادي الموت» وذلك بسبب العديد الكبير من عمليات إعدام المدنيين في زمن الحرب في هذه المنطقة، الأمر الذي أثار دهشة الكثيرين، ما جعلهم يبحثون عن سبب قتل هؤلاء الأشخاص وفقا لما ذكرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

سبب إعدام هؤلاء الأشخاص

كان الأشخاص الذين تمكن العلماء من العثور عليهم، يقيمون في مستشفى للأمراض النفسي، وحينها أطلق الضباط الألمان النار في نهاية أكتوبر 1939، حيث وصف عالم الآثار داود كوبيالكا الاكتشاف بأنه «فريد من نوعه».

أول اكتشاف أثري لمقبرة جماعية للمعاقين

يعد هذا الأمر أول اكتشاف أثري لمقبرة جماعية للأشخاص المعاقين عقليًا الذين قتلوا على يد النازيين في عام 1939 كجزء من T-4، بحسب العالم الأثري «داود كوبيالكا»، مشيرا إلى أن هؤلاء الأشخاص كانوا يرتدون ملابس النوم فقط، حيث إن العلماء لم يعثروا على شيء سوى أزرار في القبر، كما أن لم يتم العثور على أي متعلقات شخصية أخرى، بالإضافة إلى الأغلفة والرصاص.

تمكن علماء الآثار من حفر نصف المقبرة الجماعية فقط حتى الآن، حيث وفق للبيانات التاريخية، تم إعدام 218 شخصا خلال أيام قليلة وتم إخفاء جثثهم في مقبرة جماعية، حيث تم إعدام حوالي ما يقرب من 218 شخصا خلال أيام قليلة وفقا للبيانات التاريخية، بحسب عالم الآثار، مضيفا أن هذا القبر هو الوحيد الذي نجا من حرق الألمان للمقابر الجماعية الخاصة بالأشخاص المعاقين عقليا.