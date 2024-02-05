«ظهرت وكأنها ثلج».. حكاية شاطئ تحول إلى مقبرة جماعية للأسماك

للوهلة الأولى من النظر إليه، تظنه ثلجا يغطي الشاطئ، في منظر اعتاد عليه الجميع خاصة في الدول الأوروبية، إلا أن أحد الشواطئ اليابانية فاجأ الجميع بتحوله إلى مقبرة جماعية للآلاف من الأسماك، ما سبب حالة من الدهشة للجميع.

سبب نفوق الأسماك

في أواخر شهر ديسمبر الماضي، آلاف الأطنان من الأسماك النافقة، جُرفت إلى الشاطئ «هوكايدو» الياباني، وسط حالة من الدهشة عن نفوق تلك الكمية من الأسماك، وظن البعض أنه بسبب إطلاق المياه المعالجة من إحدى المحطات النووية إلى المحيط، وهذا ما نفاه بعض الخبراء المتخصصين، وفق ما نشره موقع «Oddity Central».

ما يقرب من 1.5 كيلومتر، مساحة الشاطئ الياباني، لا يظهر منها أي بقعة أرضية من عظام الأسماك النافقة، ما أعطت مظهرًا وكأنها ثلوج، إذ تعاملت الحكومة اليابانية مع الأسماك، التي انجرفت إلى الشاطئ، من خلال الحرق، وترك الأسماك الموجودة في الماء حتى تتحلل بشكل طبيعي.

شاطئ عظام السمك

على الرغم من مرور شهر على تلك الواقعة، إلا أن الأمر ازداد سوءًا، وعظام الأسماك ما زالت تنجرف على الشاطئ حتى الآن، لذلك أطلق عليه «شاطئ عظام السمك»، واعتقد بعض الخبراء أن نفوق الأسماك، خاصة من النوع غير المعتاد مثل «السردين»، كان سببه هجرة غير نمطية.

ووفق الخبراء، فإنه لا توجد أي خطط من التخلص من عظام الأسماك النافقة، خلال تلك الفترة، ومن المرجح أخذ خطوة في التخلص منهم مع بدء ارتفاع درجات الحرارة، خاصة أنها لا تسبب أي نوع من الأضرار على المواطنين.