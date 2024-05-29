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البيت الأبيض: لم نر عملية عسكرية إسرائيلية واسعة في رفح الفلسطينية

كتب:

عمرو هلال
09:03 م | الأربعاء 29 مايو 2024
البيت الأبيض

البيت الأبيض

أكد البيت الأبيض مواصلة العمل مع المجتمع الدولي من أجل إيصال المساعدات إلى قطاع غزة في أسرع وقت ممكن، مشددًا على أن وقف إطلاق النار سيهيئ الظروف لإنهاء هذا الصراع، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لقناة «القاهرة الإخبارية».

وقال البيت الأبيض إنه ليس لديه معلومات واضحة عن أسباب الانفجار في خيام النازحين برفح الفلسطينية، متابعًا: «لم نر بعد عملية عسكرية إسرائيلية واسعة في رفح الفلسطينية».

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بقلم عمرو هلال