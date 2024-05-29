البيت الأبيض: لم نر عملية عسكرية إسرائيلية واسعة في رفح الفلسطينية

أكد البيت الأبيض مواصلة العمل مع المجتمع الدولي من أجل إيصال المساعدات إلى قطاع غزة في أسرع وقت ممكن، مشددًا على أن وقف إطلاق النار سيهيئ الظروف لإنهاء هذا الصراع، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لقناة «القاهرة الإخبارية».

وقال البيت الأبيض إنه ليس لديه معلومات واضحة عن أسباب الانفجار في خيام النازحين برفح الفلسطينية، متابعًا: «لم نر بعد عملية عسكرية إسرائيلية واسعة في رفح الفلسطينية».