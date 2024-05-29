أحمد الطاهري: رسالة «القاهرة الإخبارية» تعبير عن الأحداث بالأراضي المحتلة

توجه الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالشكر إلى جامعة الدول العربية، ووزراء الإعلام العرب، على اختيار قناة «القاهرة الإخبارية» لجائزة التميز الإعلامي العربي لعام 2024.

وأوضح «الطاهري»، خلال لقاء خاص على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية» في البحرين، أنَّ الجائزة قيمتها ليست في التكريم أو التقدير فقط، وهو شيء مشكور، بل يتعداه كونها معنية بالحرب في الأراضي الفلسطينية، وما يتعرض له أهلنا في الأرض المحتلة.

وتابع: «رسالة القاهرة الإخبارية استطاعت التعبير عما يجري على أرض فلسطين، واستطاعت أن تنقل الأحداث وجرائم الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، ما يعد وسام على صدر كل العاملين في القناة، ومصدر فخر للشركة المتحدة، ومنظومة الإعلام المصري ككل».