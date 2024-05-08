عزت إبراهيم: تصفية الوجود الفلسطيني في الأراضي المحتلة عملية مخطط لها

قال الدكتور عزت إبراهيم، رئيس تحرير جريدة الأهرام ويكلي، إن عملية تصفية الوجود الفلسطيني في الأراضي المحتلة ممنهجة ومخطط لها، وبالتالي يجب أن يقوم طرف بالوقوف أمام هذا المخطط.

وأضاف إبراهيم، خلال لقاءه ببرنامج الشاهد، الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر قناة إكسترا نيوز، أنه يجب أن تكون هناك أطراف تقول بأن هذا المخطط لا يجب أن يتم بهذا الشكل، مع استبعاد المنظمة الدولية للأمم المتحدة كونها غير قادرة على هذا الأمر، ورأينا مدى حجم إضاعة الوقت لدى مجلس الأمن وقرارات دولية لا طائل من وراءها.

وأوضح، أنه طالما لا توجد قوة إذعان للقرارات، فهي غير قابلة للتنفيذ، فلو استخدمت البند السابع لكان الأمر مختلف تماما عن إصدار أي قرارات في الهواء، بمعنى أنه يجب استخدام القوة لتنفيذ قرار فرض العقوبات لكن مجلس الأمن بالوضع الحالي وبحالة التوازن الموجودة حاليا لصالح إسرائيل، فهو غير قادر على الوصول لمثل هذه الحلول.