قال مراسل القاهرة الإخبارية، أيمن عماد، إن مئات الشاحنات تستعد لدخول الأراضي المحتلة لإغاثة الشعب الفلسطيني، موضحا أنها تخضع إلى الآليات المتفق عليها بين الجانبين المصري والإسرائيلي.

آليات دخول الشاحنات لقطاع غزة

وأضاف مراسل القاهرة الإخبارية، خلال تقرير على الهواء، أن هذه الشاحنات تذهب إلى منطقة العوجة لتخضع إلى عمليات التدقيق والمراجعة، قبل أن تعود مرة أخرى إلى معبر رفح، حتى تتمكن من العبور إلى الأراضي الفلسطينية.

126 شاحنة مساعدات في آخر 24 ساعة

وأشار عماد، إلى أن هذه الشاحنات تأتي معظمها من مصر، موضحا أن بنك الطعام المصري يساهم بشكل كبير في هذه المساعدات الإنسانية، والتحالف الوطني المصري، الذي يواصل إرسال القوافل المساعدات، لافتا إلى أن آخر القوافل التي وصلت أمس، شملت 126 شاحنة، محملة بكثير من المساعدات الإنسانية.