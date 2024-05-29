هل يجوز التحري عند دفع الصدقة؟.. عميد كلية الدعوة يوضح

أجاب الدكتور محمد الجندي، عميد كلية الدعوة بجامعة الأزهر الشريف، عن سؤال حول: «هل يجوز التحري عند دفع الصدقة أو إطعام الطعام؟».

وأضاف «الجندي»، خلال استضافته ببرنامج «مع الناس»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»، اليوم الأربعاء: «لا تقلق خرجت من يدك ووقعت فى يد الله، أنت لست مسؤولاً، وهناك حديث فى الصحيح، عَنْ أبي هُريْرَةَ، أنَّ رسُول اللَّه ﷺ قَال: قَال رَجُلٌ لأتَصدقَنَّ بِـ صَدقَةِ، فَخَرجَ بِصَدقَته، فَوَضَعَهَا في يَدِ سَارِقٍ، فَأصْبحُوا يتَحدَّثُونَ: تَصَدِّقَ الليلة علَى سارِقٍ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ لأتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ، فَخَرَجَ بِصَدقَتِهِ، فَوَضَعَهَا في يدِ زانيةٍ، فَأصْبَحُوا يتَحدَّثُونَ تُصُدِّق اللَّيْلَةَ عَلَى زَانِيَةٍ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى زانِيَةٍ؟، لأتَصَدَّقَنَّ بِصدقة، فَخَرَجَ بِصَدقَتِهِ، فَوَضَعهَا في يَدِ غَنِي، فأصْبَحُوا يتَحدَّثونَ: تُصُدِّقَ علَى غَنِيٍّ، فَقَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ علَى سارِقٍ، وعَلَى زَانِيةٍ، وعلَى غَنِي، فَأتِي فَقِيل لَهُ: أمَّا صدَقَتُكَ علَى سَارِقٍ فَلَعَلَّهُ أنْ يَسْتِعفَّ عنْ سرِقَتِهِ، وأمَّا الزَّانِيةُ فَلَعلَّهَا تَسْتَعِفَّ عَنْ زِنَاهَا، وأمَّا الْغنِيُّ فَلَعلَّهُ أنْ يعْتَبِر، فَيُنْفِقَ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ.

الصدقة محسوبة على النية

وتابع عميد كلية الدعوة بجامعة الأزهر الشريف: «لا تقلق، حدودك التحري على قدر المستطاع ولا تعطل نفسك، ففي الحديث وقعت في يد زانية أو سارق أو غني ممن يتربحون من التسول، فالصدقة محسوبة على النية».