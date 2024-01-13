مفتي الجمهورية يوضح حكم «طلعة رجب» لتوزيع الصدقات عند المقابر

مع بداية شهر رجب المبارك، يبدأ المسلمون في انتهاز كل الأيام خلاله لأن هذا الشهر من الأشهر الحرم التي ذكرت في القرآن الكريم، وله فضل كبير ويستجاب فيه الدعاء، وهناك بعض الأفعال التي يقوم بها الناس مع بداية شهر رجب، ومنها التجمع عند المقابر لتوزيع الصدقات والأموال على المحتاجين والفقراء، فما حكم ذلك؟

حكم الشرع في طلعة رجب

أوضح الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، حكم الشرع فيما يسمى بطلعة رجب التي يقوم بها بعض الناس في أول الشهر، مؤكدا أنه لا حرج في ذلك شرعا، خلال إجابته عن سؤال أحد المتابعين يسأل فيه عن ما حكم ما يُسمى بـ( طلعة رجب) لتوزيع الصدقات عند المقابر؟

التصدق عن الميت في رجب

وأكد علام أن الصدقة عن الميت جائزة ومستحبة شرعا ويصل ثوابها له، سواء أكان التصدق عن الميت في شهر رجب، أو في غيره من الشهور، مؤكدا أن الصدقة في رجب وغيره من الأوقات الفاضلة أرجى ثوابا، ولا حرج أيضًا في توزيع هذه الصدقات عند القبر أو في أي مكان يتوافد عليه المساكين والفقراء وذوو الحاجة.

ولفت المفتي إلى أن جواز الأمور يعم في جميع الأزمنة والأحوال والأماكن متى تم مراعاة الضوابط والآداب، لذلك لا بأس في جواز زيارة المقابر وتوزيع الصدقات على المحتاجين، لكم مع مراعاة آداب زيارة القبور.