أمين الفتوى يوضح حكم دفع الصدقات للمتسولين في الشارع (فيديو)

أجاب الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال متصل مفاده إنه كان يعطى وآخرون متسولة في الشارع وبعدها وجد معها أموالا كثيرة، فما حكم الشرع فى الصدقات للمتسولين في الشارع؟.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية الناس، اليوم الأحد: «ربنا سبحانه بلغنا في كتابه الكريم، إن المحتاجين بتجدهم أغنياء من التعفف لا يسألون الناس بطرق فيها إلحاح حتى يعطى لهم الناس»، مستشهدا بقول الله سبحانه وتعالى: «لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا ۗ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ».

وتابع: «لازم نخلي بالنا من الناس اللى تعمل فى التسول كمهنة، ونشوف المحتاجين حقا ونعطيهم ونساعدهم عينيا وماديا».

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