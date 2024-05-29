«الحمصاني»: الصفقات الاستثمارية تساعد الدولة على مواجهة التحديات الراهنة

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أشار إلى أن احتياجات الدولة من البترول تصل إلى 55 مليار دولار سنويًا، في حين أن مواردها 33 مليار دولار، موضحا أن الحكومة عليها التزام بتوفير مبلغ 122 مليار في قطاع واحد فقط من احتياجاتها.

الاعتماد على الموارد الذاتية

تابع «الحمصاني»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»: لا بد من الاعتماد على الموارد الذاتية للدولة، لتحقيق التوازنات في القطاعات، فالصفقات الاستثمارية تساعد الدولة على مواجهة التحديات الراهنة، وأموال صفقة رأس الحكمة البالغة 35 مليار دولار، تم استخدامها في بند واحد فقط، وهو الافراج عن البضائع الموجودة بالجمارك بأكثر من 8 مليارات.

ضيوف مصر يشكلون أعباء

وشدد متحدث الوزراء، على أن ضيوف مصر يشكلون أعباء إضافية على الدولة في العديد من القطاعات، وهم لا يحصلون على نفس الدعم المقدم للمواطنين المصريين، والدولة تحصر أعداد الضيوف لديها، لمخاطبة الجهات الدولية، لتقديم جزء من الدعم عليهم، وتحمل جزء من الأعباء التي يتسببون فيها، فالدولة تواجه العديد من التحديات الكبيرة، ولا بد من تكاتف الجميع، للخروج من هذه المشكلات، فنحن نكن للمواطن كل التقدير على تحمل التحديات التي تواجهنا.

وشدد على أنه يتم العمل على زيادة الإنتاج، واحتواء التضخم ومراقبة الأسعار، ولم يتم اتخاذ أي قرار بشأن زيادة أسعار شرائح الكهرباء في مصر، خلال الفترة المقبلة.