خبير: زيارة الرئيس السيسي للصين ترجمة للأوضاع السياسية والاقتصادية المصرية

قال محمد أبو عاصي، الخبير الاقتصادي، إن زيارة الرئيس السيسي للصين، ترجمة للأوضاع السياسية والاقتصادية المصرية، لافتًا إلى أن مصر تمر بالعقبات الاقتصادية حاليا، بسبب توسعها في التوقيت الذي ينكمش فيه اقتصاد أكبر دول العالم، وتتوقف بها عمليات البناء والتنمية، مشيرًا إلى تعدد الإصلاحات الموجودة على أرض الواقع، وليس مجرد التصريحات الحكومية.

زيارة مدبولي الأخيرة للصين

أضاف «أبو عاصي» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على فضائية «DMC»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن آخر زيارة لدولة رئيس الوزراء في الصين، جرى توقيع عدد من البروتوكولات المهمة، وتوقيع عقود تصل إلى نحو 25 مليار دولار، مشيرًا إلى أن هذه البروتوكلات تتوجه للصناعة بشكل قوي.

التحركات الصينية نحو المصلحة

وواصل: «الصين كانت دائمًا بحاجة لدعم مصر خلال الفترة الأخيرة، كأنها توجه رسالة واضحة، بكونها متجهة لمصلحتها، فهناك توجه أوروبي أمريكي بالنسبة للصين، بعدم حصولها على كل احتياجاتها الاقتصادية، والأمر ليس مقتصر على الدعم المصري، إنما البحث عن فرص استثمارية».