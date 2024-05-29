دبلوماسي سابق: مواقف القاهرة وبكين متطابقة بشأن الحرب الإسرائيلية على غزة

قال السفير علي الحنفي، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، إن الصين ومصر لهما وزنهما على المسرحين الإقليمي والدولي، والتشاور في الزيارات المتبادلة أمر مطلوب لتنسيق المواقف، خاصة أن هناك آلية للتشاور فيما يتعلق بالجوانب الاستراتيجية والسياسية بين وزارتي الخارجية في البلدين، كما أن هناك تنسيقا مستمرا على مستوى الوفود الصينية والمصرية في المحافل الدولية.

«الحنفي»: إرادة سياسية للتشاور بين مصر والصين

وأضاف «الحنفي»، خلال مداخلة ببرنامج «مطروح للنقاش»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، وتقدمه الإعلامية مارينا المصري، أنه كلما كان هناك أمر مهم لكل من القاهرة وبكين سنجد أن هناك إرادة سياسية للتشاور، والبحث في أدوار تقوم بها الدبلوماسية الصينية والمصرية بالشكل الذي يحقق الأهداف المتفق عليها منذ عقود، وتحديدا منذ إصدار مبادئ التعايش السلمي.

وأشار إلى أن مواقف القاهرة وبكين متطابقة فيما يتعلق بالأحداث الأخيرة التي شهدها قطاع غزة، ابتداء من أكتوبر الماضي حتى اليوم.