رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

هند البنا: حرب غزة شوهت جيلا كاملا وعززت رغبتهم في الانتقام

كتب:

محمد عزالدين
01:18 ص | الثلاثاء 28 مايو 2024
الدكتورة هند البنا

الدكتورة هند البنا

قالت الدكتورة هند البنا، استشاري الصحة النفسية، إنّ العدوان على غزة يتسبب في تشويه جيل كامل من الأطفال، ويعزز بداخلهم الرغبة الشديدة في الانتقام.

علاج تأثير الحرب على الأطفال 

وأضافت «البنا» خلال حوارها لبرنامج «الشاهد» مع الإعلامي الدكتور محمد الباز عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنه يجري التعامل مع ذلك بعمل جلسات وإسعافات نفسية أولية؛ متابعة: «يجب ألا ننتظر لما بعد الصدمة لكي نتعامل معهم؛ لأنهم يعيشون في صدمات متتالية، ويكون العلاج عن طريق جلسات دعم نفسي تمنحهم فرصة التعبير عن أنفسهم بالرسم والغناء لتفريغ الطاقة النفسية والانفعالات».

الآثار المدمرة للحرب

وتابع: «هذا من المفترض أن يحدث، من لم يعالج نفسيًا ستكون لديه رغبة شديدة في الانتقام، وهذا أثر من الآثار المدمرة للحرب أنها تخلق أطفالًا مشوهة لديها الرغبة في الانتقام ومتطرفين».

واستكملت: «أيضًا قد يتعرض الطفل لعدم الاندماج ويبقى شخص غير منتج ومحبط مش قادر يعمل أي حاجة، بسبب إحساسه بالعجز علشان مش قادر يعمل لأهله حاجة، ويشعر بالذنب تجاه نفسه ومن حوله وإن العالم مش شايفه».

اقرأ المزيد:

«ماجدة» أول حلاقة الأطفال في أسيوط.. حققت حلمي وعندى زباين من الخارج

حقائق صادمة عن إدمان الأطفال للألعاب الإلكترونية.. تأثيرها يشبه المخدرات

«الأزهر» يعتزم زيادة معدلات القيد برياض الأطفال في هذه الأماكن

كيف تؤثر «حدوتة قبل النوم» على شخصية الأطفال؟.. مصدر استرخاء وأمان

فتح باب التقديم لرياض الأطفال بالقاهرة 2025 الأسبوع المقبل

5 نصائح لحماية الأطفال من المشكلات الصحية المرتطبة بارتفاع درجات الحرارة
بقلم محمد عزالدين