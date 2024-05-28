هند البنا: جنود الاحتلال الإسرائيلي يعانون من اضطرابات نفسية بسبب حرب غزة

قالت الدكتورة هند البنا، استشاري الصحة النفسية، إنّ الإسرائيليين الذين يرتكبون المذابح في غزة، لديهم أزمات نفسية، متابعة: «لكن بتكون عنده صفات السيكوباتي، الذي يعاني من العدائية طوال الوقت مع من حوله».

سلبيات الحرب

أضافت البنا، خلال حوارها برنامج «الشاهد» مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة «إكسترا نيوز»، أنّه من ضمن سلبيات الحرب، أنها ستؤدي إلى العدائية الدائمة وطوال الوقت هناك رغبة في الانتقام.

وتابعت «لكن لما المسؤول الإسرائيلي يجي ينام أكيد يعاني من الارتباك والتوتر ورغبة في إنهاء الموضوع بسرعة، لأنهم لديهم رغبة في الانسحاب ويعانون من الخوف الدائم، معندهمش أمان، لكن رغبتهم في الانتقام هي المسيطرة بشكل أكبر من أجل الوصول للنهاية والنصر».