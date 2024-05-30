«أطهر بئر على وجه الأرض».. سر تسمية ماء زمزم بهذا الاسم

مكانة روحية كبيرة يمتلكها ماء زمزم في قلوب المسلمين؛ لأنه يعتبر أطهر وأنقى ماء على وجه الأرض، إذ ورد عن ابن عباس رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم، فيه طعام الطّعم، وشفاء السقم».. فما قصة ماء زمزم ولماذا سمي بهذا الاسم؟.

خير ماء على وجه الأرض

يضم بئر زمزم الذي يوجد داخل المسجد الحرام خير ماء على وجه الأرض، وفقًا لما أكده الدكتور محمد أبو السعود، أحد علماء الأزهرالشريف، فهو الماء الذي نبع بأمر الله ورحمته بين يدي السيدة هاجر وابنها الرضيع إسماعيل عليه السلام، حين اشتد بهما العطش؛ إذ كانت مكة صحراء قاحلة عندما ترك فيها إبراهيم عليه السلام زوجته هاجر وابنه إسماعيل عليه السلام.

وأضاف «أبو السعود»، خلال حديثه لـ «الوطن»، أن السيدة هاجر قامت تبحث عن طعام وشراب لها ولطفلها بعد أن نفد منها الطعام وجف حليبها، فبدأت تسعى بين جبلي الصفا والمروة حتى أنهكها التعب بعد أن وصلت عدد مرات السعي إلى 7 مرات، فأمر الله تعالي سيدنا جبريل أن يضرب الأرض بجناحيه تحت قدم سيدنا إسماعيل حتى تدفقت مياه زمزم بجانب ولدها، فأسرعت لتشرب منه وتسقي رضيعها، وما زال إلى اليوم ماء زمزم دفاقًا.

سبب تسمية ماء زمزم

وعن سبب تسمية ماء زمزم بهذا الاسم، يقول «أبو السعود»، إن السيدة هاجر شعرت بالخوف من الغرق عندما ازدادت المياه واتسعت من حولها هي ورضيعها، وقالت للماء وهي تحاوطها بصيغة الأمر «زم زم» أي «قفي».

وبحسب العالم الأزهري، هناك فوائد عظيمة لماء زمزم، إذ ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه شرب وتوضأ منه وسكب منه على رأسِه الشريف، وكان يحمل منه في القرب ويصب على المرضى ويسقيهم.