«الأعلى للإعلام»: القاهرة الإخبارية أصبحت صوت مصر الناقل رسالتها للعالم

قدم الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، التهنئة للشركة المتحدة ولقناة القاهرة الإخبارية، على فوزها بجائزة التميز الإعلامي العربي لعام 2024، ولأحمد الطاهري رئيس قطاع القنوات الإخبارية، الذي تسلم الجائزة خلال الاحتفالية الخاصة بتوزيع الجوائز التي عقدت على هامش أعمال الدورة (54) لمجلس وزراء الإعلام العرب.

وقال «جبر» في بيانه، أتقدم بالتهنئة لجميع العاملين الذين استطاعوا في وقت وجيز، أن يحتلوا مكان الصدارة والتميز بين كبريات القنوات الإخبارية، ومنذ انطلقت في 31 أكتوبر 2022، استطاعت أن تفرض تواجدها الإعلامي وسط كبريات القنوات العربية والدولية، وأصبحت مصدرا موثوقا ينقل عنها الجميع، واعتمدت الدقة والمصداقية والموضوعية وأعلى درجات المهنية.

القاهرة الإخبارية

وتابع: «أتقدم بالتهنة للقناة التي أضفت على الإعلام الوطنى شبابا وحيوية وعمقا وخبرة، باعتمادها على نخبة من أبرز الإعلاميين مصريا وعربيا ودوليا، بجانب كوكبة من شباب الإعلاميين، الذين جرى تدريبهم وإعدادهم، وفقا لأحدث النظم في العالم».

وهنأ قناة القاهرة الإخبارية لالتزامها بثوابت السياسة المصرية، وعدم التدخل في شؤون الغير، واحترام الدول والشعوب، وإعلاء شأن المصالح الوطنية العليا للدولة المصرية، والالتزام بالحقائق الموضوعية، وفقا لأعلى المعايير الدولية، فأصبحت صوت مصر الذي ينقل رسالتها الإعلامية لسائر أنحاء العالم.

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

وتابع أن القاهرة الإخبارية تجسد نقلة نوعية مهمة في صناعة الإعلام، وتعتمد أحدث التقنيات الحديثة في مجال نقل وصناعة المحتوى بشكل احترافي، والاعتماد على كفاءات في مختلف مجالات الإدارة والإعداد والتحليل والتصوير والتنفيذ والإخراج.

وهنأ مجددًا القاهرة الإخبارية التي أصبحت أحد أهم ركائز وأدوات القوة الناعمة المصرية، وتقدم صورة ذهنية حقيقية عن الدولة المصرية على مختلف الأصعدة، وتعكس تفاعل وتأثير النظام السياسي والدبلوماسي المصري في مختلف القضايا والأحداث في محيطه العربي والإفريقي والإقليمي والدولي، والعلاقات الاستراتيجية المصرية الفاعلة مع مختلف دول العالم، في إطار مبدأ التوازن، والحفاظ على المصالح الاستراتيجية المتبادلة.