بعد فوز «القاهرة الإخبارية».. مراسلو القناة وقفوا على خط النار لنقل الحقيقة

بعد عامين من صدور أول بث في أكتوبر 2022، حصدت القاهرة الإخبارية جائزة التميز الإعلامي لعام 2024، وهو التكريم المستحق لجيش من المراسلين والإعداد ونخبة من كبار الإعلاميين، فهذه الجائزة تعيد للأذهان شجاعة المراسلين في قطاع غزة من بداية الحرب، الذين نقلوا الحقيقة رغم القصف وانقطاع البث لأكثر من مرة، لكن الطاقم مستمر رغم الظروف الصعبة على رأسهم الإعلامية منى عوكل التي تعرضت بشكل شخصي لمضايقات الاحتلال، فماذا حدث واجه فريق القناة في الحرب؟

ظروف صعبة وانقطاع البث

في الساعات الماضية، أعلن عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة، فوز قناة القاهرة الإخبارية بجائزة التميز الإعلامي العربي لعام 2024، بعد مشوار مميز من التغطيات المختلفة المستمرة والانفرادات والتواجد على خط النار لنقل الحقيقة من حرب غزة بداية من الـ7 من أكتوبر حتى الآن.

طاقم القناة واجه العديد من المضايقات من جانب الاحتلال الإسرائيلي أبرزها انقطاع الاتصال بمكتب القناة في القطاع المحاصر، بعد مطالبات سلطة الاحتلال الإسرائيلي لهم بإخلاء مقر مكتب القناة، وكان ذلك بتاريخ 9/10 العام الماضي، وبعد أسبوع انقطع البث مرة أخرى.

الاحتلال يحتجز مراسلة القدس دانا أبو شمسية ومنى عوكل تحت القصف

داخل دائرة النيران المشتعلة في غزة، صمدت دانا أبو شمسية ومنى عوكل، الأولى احتجزتها قوات الإحتلال الإسرائيلي الشهر الماضي، حسبما أفادت «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها، وبعد التضييق عليها خلال تأدية عملها هي وفريقها أطلق الاحتلال سراحهم، لم تنتهِ المضايقات، ودانا أبو شمسية مستمرة برصد ما يدور في مدينة «القدس»، لتنقل الصورة الكاملة أمام المشاهِد، لتنال إشادة واسعة.

أما منى عوكل، فهي واحدة من جنود «القاهرة الإخبارية» البارزين على خط النار، كانت تحت القصف عندما قصف برج فلسطين، على الهواء مباشرة وجذبت الانتباه لها بسبب حالة الثبات الانفعالي الذي أظهرته أمام الشاشة، ومرات عدة تعرضت «عوكل» لمضايقات الاحتلال وكانت بين الفريق عندما انقطعت إمدادات الطعام عن قطاع غزة، لكن فريق القناة صمد أمام الظروف الصعبة ونقلوا أحداث الحرب بشكل مباشر على الهواء.