«القاهرة الإخبارية» تحقق السبق والانفرادات خلال تغطية الأحداث

حققت قناة القاهرة الإخبارية، انفرادات عديدة في وقت قصير، إذ كانت تنقل الحدث للجمهور بثًا مباشرًا، دون تزييف في الأخبار، لتتوج اليوم، بجائزة التميز الإعلامي العربي لعام 2024، وتسلمها الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، خلال فعاليات اجتماعات وزراء الإعلام العرب، المقام بالمنامة في البحرين.

استطاعت قناة القاهرة الإخبارية، أن تحقق السبق الصحفي، بالعديد من الانفرادات على مستوى دولي وإقليمي، إذ قدمت تغطية مستمرة ومتواصلة على مدار الساعة، للأحداث داخل قطاع غزة، ونشر الحقيقة دون أي تزييف، بنقل ما يحدث على أرض الواقع، وفق أجندة تحترم عقل المشاهد المصري والعربي، بحسب حديث الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «في المساء مع قصواء»، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية «سي بي سي».

القاهرة الإخبارية لها أجندة تنبع من الاستقرار والتنمية

أوضح «الطاهري»، أن القاهرة الإخبارية، لها أجندة تنبع من الاستقرار والتنمية، بالإضافة إلى الابتعاد عن أي زيف للأخبار، فهناك فريق قوي جاهز، لأي تطور يحدث، مع وجود كاميرات ومراسلين، قادرين للوقوف على خط النار.

تغطية القاهرة الإخبارية لأحداث فلسطين

وخلال تغطية القاهرة الإخبارية لأحداث فلسطين، حققت انفرادًا مهمًا، بنقلها عملية الإفراج عن محتجزتين في قطاع غزة، بوساطة مصرية، بثًا على الهواء مباشرة.

تميزت القناة، بتغطيتها للعديد من الأحداث، منها أزمة السودان، إذ أعلنت دعمها للسودان، ضد تمرد ميليشيات الدعم السريع، وتعتبر القناة أول من أطلقت على قوات الدعم السريع مصطلح «ميليشيات».

تغطية القاهرة الإخبارية لأحدث السودان

خلال تغطية السودان، انفردت القاهرة الإخبارية، بلقاء حصرى مع الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني.

للقناة حضور قوي في الأحداث والأزمات

وكان للقناة حضور قوي في الأحداث والأزمات، التي مر بها العالم خلال الفترة الماضية، منها أزمة روسيا وأوكرانيا، والزلازل المدمرة فى تركيا وسوريا والمغرب.