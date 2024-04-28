القس د. أندريه زكي يكتب.. الإعلام الوطني ركيزة أساسية في بناء الجمهورية الجديدة  

بناءً على تاريخ مصر الغنى بالتحديات والانتصارات، يظهر الإعلام الوطنى كعامل أساسى فى بناء الجمهورية الجديدة وتعزيز استقرارها وتطورها. تتحمل الصحافة مسئولية كبيرة فى تشكيل الوعى الوطنى وتعزيز القيم المجتمعية ودعم الاستقرار والسلام المجتمعى، ومن الصعب إنكار دور الإعلام الوطنى فى مكافحة الإرهاب ورفع مستوى الوعى بين المواطنين.

فقد قدّم الإعلام الوطنى المصرى تحليلاً عميقاً للظروف الاستثنائية التى شهدتها مصر، وواجهت بقوة الأعمال الإرهابية التى استهدفت الأبرياء والمدنيين. بالإضافة إلى ذلك، تعزيز الصورة الإيجابية عن مصر على الساحة الدولية، ونقل صورة إيجابية عن مصر إلى المجتمع الدولى، عبر تسليط الضوء على الجهود الحثيثة التى تبذلها الدولة المصرية فى مكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية والاستقرار، مما ساهم فى استعادة مكانتها كدولة قوية ومتحضرة.

جريدة «الوطن» تُعد أحد الأعمدة الرئيسية للصحافة المصرية، حيث تلعب دوراً حيوياً فى نقل الحقائق وتحليل الأحداث بشكل موضوعى ومتوازن. كما تعمل على تعزيز الروح الوطنية والانتماء للوطن من خلال إبراز الإنجازات والتحديات التى تواجه البلاد من خلال التركيز على القضايا الوطنية وتسليط الضوء على التحديات التى تواجهها البلاد.

تساهم «الوطن» فى تشكيل الرأى العام وتحفيز الحوار الوطنى البنّاء. وبالتالى، يمكن اعتبار جريدة «الوطن» ركيزة أساسية فى بناء الجمهورية الجديدة، وشريكاً مهماً فى دعم الاستقرار والتنمية، وتعزيز قيم العيش المشترك والسلام المجتمعى.

بجانب دورها فى تعزيز الاستقرار الداخلى والوحدة الوطنية، تلعب الصحافة الوطنية أيضاً دوراً حيوياً فى بناء الجسور مع المجتمع الدولى. فهى تعمل على نقل الصورة الحقيقية عن مصر وإبراز تنوعها الثقافى والاقتصادى والاجتماعى، مما يسهم فى تعزيز التفاهم والتعاون مع الدول الأخرى. كما تعمل الصحافة الوطنية على تعزيز العلاقات الدبلوماسية من خلال تسليط الضوء على العلاقات الثنائية والمشاريع المشتركة بين مصر والدول الأخرى.

يظهر الإعلام الوطنى ليس فقط شريكاً مهماً فى بناء الدولة المصرية وتعزيز الوحدة الوطنية، ولكنه أيضاً جسر مهم يربط مصر بالمجتمع الدولى ويعزز الفهم المتبادل والتعاون الثنائى. إن دوره لا يقتصر فقط على نقل الأخبار، بل يتعداه ليشمل تعزيز القيم الإنسانية والتنمية المستدامة وتعزيز العلاقات الثقافية والاقتصادية.