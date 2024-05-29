ممثل فلسطين أمام مجلس الأمن: العالم مطالب بإجبار إسرائيل على وقف عدوانها

قال نائب مندوب فلسطين بمجلس الأمن، خلال جلسة لبحث تطورات الأوضاع بالأراضي الفلسطينية، إن إسرائيل دمرت كل شيء وكل مقومات الحياة في قطاع غزة، وتجاوزت جميع الخطوط الحمراء والعالم مطالب بإجبارها على وقف عدوانها، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لقناة «القاهرة الإخبارية».

وشدد نائب مندوب فلسطين، على أن جيش الاحتلال يقترف جرائم حرب يوميا، موضحًا أنه على إسرائيل باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال حماية المدنيين، منوهًا بأن إسرائيل تقصف أحياء بأكملها في قطاع غزة بشكل عشوائي.