قناة «القاهرة الإخبارية» تتصدر المنصات العربية في تغطية أحداث غزة

منذ انطلاق قناة «القاهرة الإخبارية» تحمل شعار المصداقية والمهنية في نقل الحقيقة للمشاهد المصري والعربي، ما جعلها في صدارة المنصات والقنوات العربية الإخبارية، بل ونافست القنوات العالمية في نقل الأحداث المختلفة، وكان آخرها التغطية المستمرة على مدار الساعة عن أحداث غزة الأخيرة.

«القاهرة الإخبارية».. نجاحات مستمرة وتغطية حية للأحداث

مراسلو قناة «القاهرة الإخبارية»، يضعون أرواحهم على كفوفهم ويتحملون الصعاب رغم المخاطر التي يواجهونها من أجل نقل الصورة والحقيقة كاملة وبكفاءة ودقة شديدة للغاية، تحت إدارة الاعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري رئيس قطاع القنوات الإخبارية في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ولم تقتصر النجاحات والتغطيات المتميزة لقناة «القاهرة الإخبارية» على الأحداث المؤسفة في غزة، وإنما تتواصل على مدار الساعة كتيبة مهنية متكاملة من المذيعين والمراسلين والمعدين، في نقل حي للأحداث المحلية والعالمية لحظة بلحظة، حتى أصبحت المصدر الأول والموثوق لدى المشاهد فى تلقي المعلومات الإخبارية.

تتويج «القاهرة الإخبارية» بجائزة الاعلام العربي 2024

وتكلل المجهود الكبير لفريق «القاهرة الإخبارية» بتتويجها اليوم، وتسلم الإعلامي أحمد الطاهري، جائزة التميز الاعلامي لعام 2024، خلال فعاليات اجتماعات وزراء الإعلام العرب بالمنامة.

تردد قناة «القاهرة الإخبارية»

ويمكنك مشاهدة قناة «القاهرة الإخبارية» ومتابعة كل الأحداث المحلية والعالمية أولا بأول من خلال التردد التالي:

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11747.

- معدل الترميز: 24500.

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

- الاستقطاب: عمودي.