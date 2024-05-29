«الجيل»: «القاهرة الإخبارية» أصبحت عاصمة الخبر ومصدر ثقة المشاهد المصري

أكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن قناة «القاهرة الإخبارية»، تميزت إدارتها باحترافية ومهنية عالية، إضافة إلى شبكة مُراسليها الواسعة التي تُغطي كل الأحداث المُهمة محلياً وإقليمياً وعالمياً، وتنقل الحدث لحظة وقوعه بحيادية إعلامية ومصداقية.

القاهرة الإخبارية

وأشار الشهابي في تصريح خاص لـ«الوطن»، إلى أن القناة سدت العجز الذي كان يُعانيه الإعلام الوطني، مٌضيفاً أن القاهرة الإخبارية نجحت في تثبيت أقدامها وأصبحت مُنافسة للقنوات العالمية والإقليمية بأجنداتها المختلفة.

عاصمة الخبر

وأوضح أن القناة نالت ثقة المشاهد المصري والعربي بأجندتها الوطنية والقومية، على الرغم من عمرها القصير، وأنها حققت بالفعل شعارها وأصبحت «عاصمة الخبر»، حيث نجحت في أن تكون مصدرا للأخبار المهمة التي تنقل عنها القنوات والمواقع الإخبارية المحلية والإقليمية والعالمية.

وأوضح «الشهابي»، أن القناة تصدرت بشكل مستمر محركات البحث العالمية بعد تنوعها وتواجدها المستمر في تغطية الأحداث الإقليمية والعالمية لحظة بلحظة.