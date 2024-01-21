أسباب تخلي أحمد الفيشاوي عن التاتو بجسده في فيلم «بنقدر ظروفك»

أوشك الفنان أحمد الفيشاوي على الانتهاء من تصوير مشاهده ضمن أحداث فيلمه الجديد «بنقدر ظروفك»، والذي يشهد التعاون الثاني على التوالي له مع الفنانة نسرين طافش بعد فيلم «السيستم».

أسباب تخلي أحمد الفيشاوي عن التاتو

وكشف المخرج أيمن مكرم، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه طلب من الفنان أحمد الفيشاوي إخفاء التاتو الذي اعتاد عليه بجسده، لأنه يجسد شخصية شاب من منطقة شعبية، قائلاً: «مش معقول حد من منطقة شعبية ويبقى عنده تاتو فكان لازم من حل لإخفائها».

وأضاف «مكرم»، أنه استعان بماكيير العمل والذي ساعده في تلك المهمة، مشددًا على أن الفنان أحمد الفيشاوي لم يمانع وكان متعاونًا، لافتًا إلى أنه يتمتع بقدر عالِ من الذكاء والحس الكوميدي والالتزام أثناء التصوير، والذي يجعل الكواليس ممتعة.

أحداث وأبطال الفيلم

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي رومانسي، حول العديد من القضايا المجتمعية ونموذج شاب يحاول تأسيس عدة مشروعات تمكنه من إتمام زواجه، ومعاناته بتلك الرحلة حتى يصل إلى هدفه ويتزوج من حبيبته.

فيلم «بنقدر ظروفك» من بطولة أحمد الفيشاوي، محمد محمود، مي سليم، نسرين طافش، وآخرين من أيمن مكرم.