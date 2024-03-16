الدكتور علي جمعة: التاتو حرام وينجس البشرة.. و«المكياج» مباح

توجهت سيدة بسؤال إلى الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، حول حكم الدين في عمل المرأة للوشم والتاتو والميكروبيلدنج؟.

علي جمعة: التاتو بيعمل فجوة أو ثقب بتصل إلى الدم

وأوضح الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج «نور الدين»، المذاع على قنوات الشركة المتحدة، اليوم السبت: «هو القضية إن الدم بإجماع الناس المسلمين نجس، فبيحصل إيه في التاتو إن التاتو بيعمل فجوة أو ثقب بتصل إلى الدم، فالدم بيملأ هذه الفجوة، ويضع في هذا الدم النجس لون وبمادة اسمها التوتيا، وفي منها ألوان كثيرة الأخضر والأزرق والبرتقالي والأحمر، وبعد كده يرسم في هذه الثقوب، زى ما رسم وبالتالي التاتو نجس البشرة، ولما يتشال بيتشال بمياه النار».

وأوضح: «وبيقولوا اخترعوا حاجة متطلعش دم، ويضع فيها التوتيا، إذا مكنش فيها دم مباحة، ولو فيها دم يبقى لا تجوز، يبقى نخلينا في الورع وبلاش يختلط الحلال بالحرام، فهذا ليس حاجة لنا فيها، والمكياج مباح لأنه تجميل وليس تغيير في خلق الله، وعلى ظاهر البشرة، وليس في طبقات الجلد ولا يصل إلى الدم، وكذلك الرجال والنساء يضعون الكحل، وهذا نوع من التجميل».

معلومات عن برنامج نور الدين

وبرنامج نور الدين، يعرض على قنوات الشركة المتحدة، يفتح حوارا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التي تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها، ويرد على أسئلة للمرة الأولى علي لسان أطفال صغار، دومًا ما يسألوها لأهاليهم الذين يجدوا أنفسهم في حيرة، منها: فين ربنا؟، مش بنشوفه ليه؟، وغيرها من الأمور الذي يقف الآباء أمامها في حيرة شديدة دون إجابة، ما جعل البرنامج محل ترقب سواء للأهالي الذين ينتظرونه لفهم الإجابة الصحيحة، أو الأبناء الذين سيجدون في البرنامج فهمًا لما يحاولوا معرفته ويثبتهم بصورة صحيحة ما يبني عندهم وعيًا ويقينًا.