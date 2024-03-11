أحمد الفيشاوي يرد على منتقدي التاتو: «ده فن فرعوني»
كتب:
عمرو هلال
08:46 م | الإثنين 11 مارس 2024
أحمد الفيشاوي
أكد الفنان أحمد الفيشاوي أن كثرة التاتو في الجسم ليست دليلا على التقلب في العلاقات، بل على العكس تمامًا.
أحمد الفشاوي يتحدث عن التاتو
وتابع «الفيشاوي»، خلال لقائه مع ارتفاع منى عبد الوهاب، في أولى حلقات برنامجها بالموسم الرمضاني 2024 « ع تيستر»، والمذاع عبر قناة «الحياة»، «أنا فرعوني والتاتو من أيام الفراعنة: موضحًا أن التاتو ليس كفرًا.
واختتم بالإشارة إلى أن أحد الأشخاص من الصعيد قابله وسأله «مش التاتو ده كفر؟» فأجابه بوضوح أن جدته رسمت مثل هذا الوشم، وجده أيضًا رسم وشما.