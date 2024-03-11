أحمد الفيشاوي يرد على منتقدي التاتو: «ده فن فرعوني»

أكد الفنان أحمد الفيشاوي أن كثرة التاتو في الجسم ليست دليلا على التقلب في العلاقات، بل على العكس تمامًا.

أحمد الفشاوي يتحدث عن التاتو

وتابع «الفيشاوي»، خلال لقائه مع ارتفاع منى عبد الوهاب، في أولى حلقات برنامجها بالموسم الرمضاني 2024 « ع تيستر»، والمذاع عبر قناة «الحياة»، «أنا فرعوني والتاتو من أيام الفراعنة: موضحًا أن التاتو ليس كفرًا.

واختتم بالإشارة إلى أن أحد الأشخاص من الصعيد قابله وسأله «مش التاتو ده كفر؟» فأجابه بوضوح أن جدته رسمت مثل هذا الوشم، وجده أيضًا رسم وشما.